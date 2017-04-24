Очереди на границе с Литвой: въезда в ЕС ждут 629 фур и 56 легковушек
Больше всего фур стоит в пунктах пропуска «Привалка» и «Каменный лог», очереди легковых машин сохраняются на границе с Польшей.
Больше всего фур стоит в пунктах пропуска «Привалка» и «Каменный лог», очереди легковых машин сохраняются на границе с Польшей.
МИНСК, 24 апр — Sputnik. На границе с Литвой сохраняются автомобильные очереди: въезд в Европейский союз на всех пунктах пропуска ожидают 629 грузовых и 56 легковых автомобилей — свидетельствую данные сайта Госпогранкомитета Беларуси.
Большое количество легковых машин зафиксировано на границе с Польшей: в пункте пропуска «Брест» въезда в ЕС ожидают 150 автомобилей. Всего же в польском направлении стоят 218 легковушек и 59 фур.
Въезда в Беларусь со стороны Литвы ожидают 20 грузовых автомобилей, со стороны Польши — 10.