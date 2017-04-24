В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По информации синоптиков, завтра прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, днем +9,+14.

В среду, 26 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -2,+3, днем +8, +13.

МЧС рекомендует гражданам избегать нахождения вблизи линий электропередачи, а также деревьев и рекламных щитов.

«Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям просьба соблюдать скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам», — отметили в ведомстве.

В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.