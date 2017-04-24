Дождливая погода в Башкирии продолжится
Прояснений синоптики не прогнозируют.
Прояснений синоптики не прогнозируют.
Небесная канцелярия никак не хочет сжалиться над жителями Башкирии и подарить хотя бы недельку без дождей. Пасмурная погода продолжится и завтра, 25 апреля.
Ночью дождь, днем — примерно такая же картина.
— Ветер западный,
Уфимцев во вторник солнышко тоже не порадует. Пасмурная погода будет целый день. С утра пойдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров остановятся на отметке +6, днем потеплеет до +10.