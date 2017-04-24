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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Дождливая погода в Башкирии продолжится

Прояснений синоптики не прогнозируют.

Источник: Reuters

Небесная канцелярия никак не хочет сжалиться над жителями Башкирии и подарить хотя бы недельку без дождей. Пасмурная погода продолжится и завтра, 25 апреля.

Ночью дождь, днем — примерно такая же картина.

— Ветер западный, северо-западный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха +2,+7, днем 9−14 градусов, — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

Уфимцев во вторник солнышко тоже не порадует. Пасмурная погода будет целый день. С утра пойдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров остановятся на отметке +6, днем потеплеет до +10.

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