Дождливая погода в Башкирии продолжится

Небесная канцелярия никак не хочет сжалиться над жителями Башкирии и подарить хотя бы недельку без дождей. Пасмурная погода продолжится и завтра, 25 апреля.

Ночью дождь, днем — примерно такая же картина.

— Ветер западный, северо-западный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха +2,+7, днем 9−14 градусов, — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

Уфимцев во вторник солнышко тоже не порадует. Пасмурная погода будет целый день. С утра пойдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров остановятся на отметке +6, днем потеплеет до +10.