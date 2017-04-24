Четырехлапые «нелегалы»: в Крым не впустили 10 собак и 1 кота с Украины

Кроме того, в ручной клади и багаже граждан, направляющихся с Украины в Крым, были обнаружены почти 80 килограммов мясных продуктов, 33 килограмма мяса птицы, сало, молочная продукция, крольчатина, мед и 723 яйца.

Все товары и животные были возвращены обратно на территорию сопредельного государства.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с начала года из Украины в Крым 1490 раз пытались ввезти товары животного происхождения. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора «развернули» 90 животных, 10 птиц, 30 пиявок, 1500 дождевых червей, 25 улиток и одно чучело фазана.