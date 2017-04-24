Сквер Олимпийцев появился в Воронеже

На Степана Разина чемпионы высадили 14 именных деревьев, каждое посвящено олимпийскому чемпиону разных лет, включая тех, кто давно не живёт в Воронеже.

Кроме того, родные высадили дерево в честь погибшего несколько лет назад Виктора Модзалевского, двукратного серебряного призёра олимпийских игр по фехтованию. Остальные деревья — в честь обладателей золотых медалей.

Не досталось дерева только, пожалуй, самому знаменитому и первому олимпийскому чемпиону страны — уроженцу Бобровского района Николаю Панину-Коломенкину. Почему, организаторы объяснить не смогли.

Двукратная олимпийская чемпионка Тамара Замотайлова рябину посадила в честь всей воронежской школы женской спортивной гимнастики. Рассказывает, что очень хотела бы увидеть на этой аллее и имена молодых гимнасток — серебряных призёров Виктории Комовой и Ангелины Мельниковой.

Тамара Замотайлова, олимпийская чемпионка:

«Мне даже немножечко обидно, что их здесь нет, Комовой, но наверное, речь шла о чемпионах, а поскольку они призёры, скорее всего, может быть, это будет несколько позже. Мы бываем когда в других городах, и присутствуем в парках, где выдающиеся люди посадили дерево и оно растёт, и с табличкой, мы ходим, смотрим, вспоминаем — это наша история».