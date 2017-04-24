Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Металл горел как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Недавно наскребла денег": Волочкова поведала о долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Протест одного
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сквер Олимпийцев появился в Воронеже

В Воронеже появился сквер Олимпийцев. Заложили его сами победители самых престижных мировых состязаний.

На Степана Разина чемпионы высадили 14 именных деревьев, каждое посвящено олимпийскому чемпиону разных лет, включая тех, кто давно не живёт в Воронеже.

Кроме того, родные высадили дерево в честь погибшего несколько лет назад Виктора Модзалевского, двукратного серебряного призёра олимпийских игр по фехтованию. Остальные деревья — в честь обладателей золотых медалей.

Не досталось дерева только, пожалуй, самому знаменитому и первому олимпийскому чемпиону страны — уроженцу Бобровского района Николаю Панину-Коломенкину. Почему, организаторы объяснить не смогли.

Двукратная олимпийская чемпионка Тамара Замотайлова рябину посадила в честь всей воронежской школы женской спортивной гимнастики. Рассказывает, что очень хотела бы увидеть на этой аллее и имена молодых гимнасток — серебряных призёров Виктории Комовой и Ангелины Мельниковой.

Тамара Замотайлова, олимпийская чемпионка:

«Мне даже немножечко обидно, что их здесь нет, Комовой, но наверное, речь шла о чемпионах, а поскольку они призёры, скорее всего, может быть, это будет несколько позже. Мы бываем когда в других городах, и присутствуем в парках, где выдающиеся люди посадили дерево и оно растёт, и с табличкой, мы ходим, смотрим, вспоминаем — это наша история».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Песков прокомментировал президентские выборы во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма Никита Пресняков представил мультфильм «Рок Дог», в котором озвучил главную роль, первым зрителям
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь