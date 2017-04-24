Сквер Олимпийцев появился в Воронеже
В Воронеже появился сквер Олимпийцев. Заложили его сами победители самых престижных мировых состязаний.
В Воронеже появился сквер Олимпийцев. Заложили его сами победители самых престижных мировых состязаний.
На Степана Разина чемпионы высадили 14 именных деревьев, каждое посвящено олимпийскому чемпиону разных лет, включая тех, кто давно не живёт в Воронеже.
Кроме того, родные высадили дерево в честь погибшего несколько лет назад Виктора Модзалевского, двукратного серебряного призёра олимпийских игр по фехтованию. Остальные деревья — в честь обладателей золотых медалей.
Не досталось дерева только, пожалуй, самому знаменитому и первому олимпийскому чемпиону страны — уроженцу Бобровского района Николаю
Двукратная олимпийская чемпионка Тамара Замотайлова рябину посадила в честь всей воронежской школы женской спортивной гимнастики. Рассказывает, что очень хотела бы увидеть на этой аллее и имена молодых гимнасток — серебряных призёров Виктории Комовой и Ангелины Мельниковой.
Тамара Замотайлова, олимпийская чемпионка:
«Мне даже немножечко обидно, что их здесь нет, Комовой, но наверное, речь шла о чемпионах, а поскольку они призёры, скорее всего, может быть, это будет несколько позже. Мы бываем когда в других городах, и присутствуем в парках, где выдающиеся люди посадили дерево и оно растёт, и с табличкой, мы ходим, смотрим, вспоминаем — это наша история».