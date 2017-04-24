Молдову ждут заморозки
Этой ночью в Молдове ожидаются заморозки. По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. По прогнозам синоптиков, температура на поверхности почвы опустится до минус трех.
Этой ночью в Молдове ожидаются заморозки. По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. По прогнозам синоптиков, температура на поверхности почвы опустится до минус трех.
По словам метеорологов заморозки могут навредить сельхозкультурам, и без того уже пострадавшим от аномальной погоды.
Но стоит отметить, что уже в ближайшие сутки температура будет расти. В среду ожидается +19, в четверг и пятницу +22.