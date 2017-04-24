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17:11 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ждут заморозки

Этой ночью в Молдове ожидаются заморозки. По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. По прогнозам синоптиков, температура на поверхности почвы опустится до минус трех.

Источник: Actualitati.md

По словам метеорологов заморозки могут навредить сельхозкультурам, и без того уже пострадавшим от аномальной погоды.

Но стоит отметить, что уже в ближайшие сутки температура будет расти. В среду ожидается +19, в четверг и пятницу +22.

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