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17:27 (мск), источник: Publika.md

Многие горожане сегодня отказались от традиционного похода на кладбище

Многие горожане сегодня отказались от традиционного похода на кладбище.

Источник: Publika.md

Одни изменили планы из-за непогоды, другие вняли призыву митрополии поминать усопших в церквях. На столичном кладбище Святого Лазаря, где обычно на Радоницу настоящее столпотворение, посетителей было немного.

Многие из-за непогоды отказались от традиции накрывать на кладбище столы.

«Принесли цветы, свечи, поминальные дары. За столом дома соберемся».

«Пришёл на могилу дочери. Она погибла в аварии. Как не прийти в такой день, нужно же помянуть».

Автобусы на кладбище и сегодня отправлялись полупустыми.

«Да, людей мало. Жаль, но с природой не поспоришь».

«Погода плохая, но в такой день дома оставаться нельзя. Обязательно нужно поехать».

Уличные торговцы планы менять не стали. «Вот эта корзина стоит 80 леев, мы взяли попроще, за 60. Удобно, что все здесь продается».

По традиции, на Радоницу на могилы близких приносят свечи и живые цветы. В качестве поминальных даров раздают крашенные яйца и куличи.

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