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15:04 (мск), источник: Volga News

В Тольятти назначили нового начальника отдела полиции № 22

В понедельник, 24 апреля, начальник УМВД России по Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов представил личному составу нового начальника ОП № 22. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Volga News

Приказом врио начальника областного главка Алексея Гриня на эту должность назначен подполковник полиции Андрей Горшков, ранее занимавший должность замначальника полиции УМВД России по Тольятти.

Андрей Горшков родился в 1970 году в Тольятти. В 2010 г. он окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел — с 1999 года, проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел Тольятти.

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