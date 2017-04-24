Вывеску Нижегородского театра кукол сняли для реставрации

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» начальник отдела по связям с общественностью Нижегородского академического театра кукол Алексей Выборнов, вывеска со здания театра была снята для того, чтобы обновить буквы.

«Буквы обветшали от снега и дождя. В итоге они пришли в плачевное состояние. Это даже стало опасно для прохожих. Поэтому решили всё это убрать», — сказал он.

Однако в ближайшее время надпись будет восстановлена. Хотя точные сроки пока не известны. «Это зависит от финансирования, но, думаю, в ближайшее время всё будет восстановлено», — отметил собеседник агентства.

Представитель театра также добавил, что текст на надписи после обновления останется прежним «Горьковский театр кукол». «Слово “Горьковский” на “Нижегородский” менять не планируем», — подчеркнул Алексей Выборнов.

Напомним, в 2014 году Нижегородский театр кукол был адаптирован для маломобильного населения. На это было из областного бюджета было выделено 1,054 млн. рублей.