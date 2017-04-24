Детеныш панды укусил девушку за голову в заповеднике в Китае

На видеозаписи, опубликованной на странице турецкой газеты Haberturk в Twitter, заметно, как животное пытается схватить за голову девушку, приблизившуюся к дереву, чтобы сделать селфи.

При этом млекопитающее не ведет себя агрессивно и спокойно дает сотруднице заповедника высвободить волосы девушки.