Уральских школьников протестируют на знание законов

26 апреля тестирование школьников в рамках всероссийской акции пройдет в большинстве городов и весей региона, сообщили в понедельник в ГУ МВД по Челябинской области.

— Проверка знаний законов, прав и обязанностей у старшеклассников намечена в рамках акции Общественного совета при МВД России и приурочена к началу летних каникул, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Кроме повышения правовой грамотности она преследует цель предотвращения правонарушений в молодежной среде. Как сообщил на прошедшем видео-селекторе председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, тестовые вопросы для школьников 8−9 и 10−11 классов будут опубликованы на сайтах МВД РФ и полицейских главков регионов в ночь на 26 апреля. А утром они уже поступят в учебные заведения. В Челябинской области соответствующие договоренности достигнуты с министерством образования и аппаратом уполномоченного по правам человека.

По расчетам организаторов акции, она должна охватить максимальное количество учебных заведений. В них будут направляться группы волонтеров из числа студентов вузов и сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних. Впрочем, не охваченные проверкой школы и гимназии могут пройти тестирование самостоятельно и направить его результаты в Общественный совет при ГУ МВД региона по адресу Guvd74@mail.ru. Учебные заведения, набравшие по итогам тестирования, максимальное количество баллов будут отмечены благодарственными письмами.

Вопросы текста подготовлены при поддержке Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Однако с учетом молодежной аудитории вопросы задаются в игровой форме, исходя из реальных жизненных ситуаций.

К примеру, что грозит несовершеннолетним Мише и Косте (в возрасте 14 и 13 лет), которые очень захотели покататься на машине соседа Ивана Петровича и сделали это без его разрешения? Правильно ли поступила избирательная комиссия, отказав в выдаче избирательного бюллетеня девятикласснику Николаю? Можно ли отдать в магазин купленные днем раньше джинсы? С какого возраста мнение ребенка обязательно должно учитываться в семье? Или какое правонарушение совершили 17-летние ребята, устроив ночную дискотеку во дворе жилого дома?

На каждый вопрос предлагается 3−4 варианта ответа, поэтому привыкшим к тестированию школьникам нужно лишь подчеркнуть правильный. Подведение итогов состоится после обработки анкет специалистами. В самих школах проверить работы испытуемых смогут преподаватели обществознания.