Житель Омска претендует на рекорд, сделав 673 сальто на батуте
Юный спортсмен выполнял сложное упражнение 20 минут без остановки.
Юный спортсмен выполнял сложное упражнение 20 минут без остановки.
Студент омского училища олимпийского резерва, 18-летний Даниил Колесников, намерен заявиться на рекорд Книги Гиннеса. Как сообщает «НГС», омич без перерыва сделал на батуте 673 сальто назад. Это заняло у него почти 20 минут. Достижение Даниила зафиксировано на видеоролике, который омич разместил в интернете. Но заявку на рекорд спортсмен подаст тогда, когда его результат станет ещё лучше.
Даниил Колесников занимается прыжками на батуте с восьми лет. Его тренирует мать — спортсменка Наталья Колесникова. В свои 18 лет Даниил уже является мастером спорта и занимает призовые места на состязаниях.