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15:13 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омска претендует на рекорд, сделав 673 сальто на батуте

Юный спортсмен выполнял сложное упражнение 20 минут без остановки.

Студент омского училища олимпийского резерва, 18-летний Даниил Колесников, намерен заявиться на рекорд Книги Гиннеса. Как сообщает «НГС», омич без перерыва сделал на батуте 673 сальто назад. Это заняло у него почти 20 минут. Достижение Даниила зафиксировано на видеоролике, который омич разместил в интернете. Но заявку на рекорд спортсмен подаст тогда, когда его результат станет ещё лучше.

Даниил Колесников занимается прыжками на батуте с восьми лет. Его тренирует мать — спортсменка Наталья Колесникова. В свои 18 лет Даниил уже является мастером спорта и занимает призовые места на состязаниях.

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