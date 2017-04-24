Житель Омска претендует на рекорд, сделав 673 сальто на батуте

Студент омского училища олимпийского резерва, 18-летний Даниил Колесников, намерен заявиться на рекорд Книги Гиннеса. Как сообщает «НГС», омич без перерыва сделал на батуте 673 сальто назад. Это заняло у него почти 20 минут. Достижение Даниила зафиксировано на видеоролике, который омич разместил в интернете. Но заявку на рекорд спортсмен подаст тогда, когда его результат станет ещё лучше.