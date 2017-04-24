Волгоградские коммунальщики получили 30 машин для уборки дорог

Более 30 единиц коммунальной дорожной техники поступило в распоряжение МБУ «Северное» в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в общей сложности автопарк предприятия после обновления стал насчитывать 115 спецавтомобилей. Среди них — 10 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут использоваться зимой для распыления жидких реагентов, а летом как поливомоечные машины, асфальтоукладчик нового образца, а также мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, прицепные подметально-уборочные машины, подметально-вакуумные машины.