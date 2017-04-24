Волгоградские коммунальщики получили 30 машин для уборки дорог
Техника будет использоваться для наведения порядка на улицах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов города.
Техника будет использоваться для наведения порядка на улицах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов города.
Более 30 единиц коммунальной дорожной техники поступило в распоряжение МБУ «Северное» в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Новая техника будет применяться для наведения порядка на улицах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Кроме того, в июле на предприятии начнет работать новый современный