Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
СБУ ответила на претензии Лолиты фотографией певицы
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ: Волочкова задолжала за коммунальные услуги 137 тысяч
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16:56 (мск), источник: Калининград.Ru

С ограждения стадиона «Балтика» в Калининграде сняли наружную рекламу

С ограждения стадиона «Балтика» в Калининграде сняли наружную рекламу. Об этом сообщил глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

Чиновник объяснил, что баннеры и растяжки демонтировали в соответствии с изменениями в рекламном законодательстве, внесёнными ещё в 2015 году. «Те договоры, которые были заключены ранее, они действовали, сейчас срок их подошёл к концу. Специалисты отдела рекламы направили предписание всем собственникам конструкций, распространителям. И результат этой работы мы сегодня видим. Например, ограждения стадиона “Балтика” уже практически полностью очищено», — отметил Крупин.

Следующим шагом он назвал демонтаж растяжек ограждения зоопарка со стороны проспекта Мира. Кроме того, власти запретили размещать рекламу на дорожных ограждениях. В течение месяца в Калининграде демонтируют баннеры и растяжки со всех объектов, которые разделяют проезжую часть и пешеходную зону.

По словам Крупина, в городе действует схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций. Это билборды — самые крупные конструкции с информационным полем в 18 кв. м, сити-форматы, различные рекламные стелы. Администрация Калининграда заключила 633 договора на размещение таких объектов. В настоящее время не все они заполнены. «Можно сделать вывод, что информационных полей для размещения рекламы в соответствии с законодательством РФ, с правилами размещения рекламы, которые действуют на территории городского округа, достаточно», — отметил Крупин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Территория контрастов»: в каком состоянии остров Канта встретит гостей ЧМ-2018
Песков прокомментировал президентские выборы во Франции
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
В Дагестане в школе прогремел взрыв
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь