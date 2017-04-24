С ограждения стадиона «Балтика» в Калининграде сняли наружную рекламу
С ограждения стадиона «Балтика» в Калининграде сняли наружную рекламу. Об этом сообщил глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.
С ограждения стадиона «Балтика» в Калининграде сняли наружную рекламу. Об этом сообщил глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.
Чиновник объяснил, что баннеры и растяжки демонтировали в соответствии с изменениями в рекламном законодательстве, внесёнными ещё в 2015 году. «Те договоры, которые были заключены ранее, они действовали, сейчас срок их подошёл к концу. Специалисты отдела рекламы направили предписание всем собственникам конструкций, распространителям. И результат этой работы мы сегодня видим. Например, ограждения стадиона “Балтика” уже практически полностью очищено», — отметил Крупин.
Следующим шагом он назвал демонтаж растяжек ограждения зоопарка со стороны проспекта Мира. Кроме того, власти запретили размещать рекламу на дорожных ограждениях. В течение месяца в Калининграде демонтируют баннеры и растяжки со всех объектов, которые разделяют проезжую часть и пешеходную зону.
По словам Крупина, в городе действует схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций. Это билборды — самые крупные конструкции с информационным полем в 18 кв. м,