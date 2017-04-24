Прогноз погоды на конец апреля: дожди, грозы, возможен град

Во вторник на большей части Беларуси ожидается порывистый ветер. Преимущественно по северо-западной половине страны — кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Температура ночью —1 +5, днем +9 +15, по югу страны — до +19. В Минске днем возможен кратковременный дождь (вероятность 60−70%). Ночью температура составит +1 +3, днем +12 +14.

До конца недели погоду сформирует активный атмосферный фронт, который будет смещаться с юго-запада Европы и разделит Беларусь на два погодных лагеря: холоднее по северо-западной части страны, намного теплее — по юго-востоку.