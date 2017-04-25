В Башкирии синоптики сообщают о постепенном потеплении

На текущей неделе в регионе ожидается постепенный рост атмосферного давления, погодные условия начнут улучшаться. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах.

25 апреля температура воздуха ночью составит +2,+7, днем повысится до +9,+14 градусов. 26 апреля ночью будет -2,+3, днем 8−13 градусов тепла.

Во второй половине недели температура воздуха повысится до значений выше средних многолетних.

По сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается около нормы.