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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Агрономы зафиксировали нашествие улиток в Ольховатке

Моллюски могут стать бедствием для огородников.

Источник: РИА "Воронеж"

Большое количество улиток появилось на огородах жителей улицы Овражной в Ольховатке, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» главный агроном местного отдела Россельхозцентра Валерий Назаренко в понедельник, 24 апреля. Специалист посоветовал жителям обсыпать края грядок минудобрением любого вида или негашеной известью.

Слизни и улитки размножаются быстро и могут стать настоящим бедствием. Моллюски поедают всю зелень и часто уничтожают под корень наземную часть молодых растений.

— Обычно моллюски откладывают личинки осенью и потом умирают. Я был удивлен, когда увидел их. Видимо, они перезимовали в почве, которая не промерзла из-за большого количество снега. Благоприятные условия для улиток там, где сыро и влажно. Прошлое лето было дождливым, это также помогло быстрому размножению, — пояснил Валерий Назаренко.

Жительница улицы Овражной Валентина Гнилокост собрала в огороде целую банку улиток.

— Их очень много. Вылезают прямо из земли, как грибы после дождя, — рассказала женщина.

Это не первое нашествие улиток в Ольховатке. В 2014 году улитки появились на огородах улицы Пролетарской. Через год они заполонили все огороды местных жителей.

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