Стала известна цена билетов на представления Ла Скала в Астане

«Мы учли весь рынок потребностей. И я хотел бы сказать, что цены в “Астана Опере” низкие. Вообще на мировой практике. Цены на билеты у нас будут от 1000 тенге до 30 тысяч. Я думаю, цены не такие заоблачные», — сказал он на брифинге СЦК.

Как сообщил художественный руководитель театра Ла Скала Александро Перейра, сами гастроли, в рамках которых Ла Скала представит солистов, симфонический оркестр и хор, пройдут с 1 по 10 сентября 2017 года.

Коллективом театра будет представлена знаменитая опера «Фальстаф» Джузеппе Верди, а также будет исполнен шедевр Людвига ван Бетховена — Симфония № 9 под руководством маэстро Зубина Меты.

Как уточнили организаторы, расходы по организации гастролей возьмет на себя спонсор — одна из итальянских компаний. Художественный руководитель театра Александро Перейра отметил, что его театр посетит страну по приглашению Президента Казахстана.

«Господин Назарбаев приезжал в Ла Скала два раза, и последний раз он пригласил нас в Астану на время EXPO. Конечно, мы не могли отказать. Это было прекрасным предложением, и чтобы приехать сюда, мы вынуждены были отказаться от многих важных приглашений», — рассказал Александро Перейра.