Синоптик: дождь со снегом прекратятся в Петербурге через 2 дня
Эксперт сравнил погоду в городе с апрельскими холодами 1966 года.
Эксперт сравнил погоду в городе с апрельскими холодами 1966 года.
Мокрый снег с дождем уйдут из Петербурга через 2 дня. Об этом 24 апреля сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Согласно прогнозу эксперту, в городе потеплеет к середине недели. «В ближайшие два дня дожди, еще и снежинки могут быть, потом прекращение осадков, — рассказал Колесов. — Температура днем в дожде +5… +7 гр., при солнце до +10 гр».
По словам синоптика, последний раз апрельские холода приходили в Северную столицу более полувека назад — в 1966 году. Тогда температура в городе была еще ниже.