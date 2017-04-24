Синоптик: дождь со снегом прекратятся в Петербурге через 2 дня

Мокрый снег с дождем уйдут из Петербурга через 2 дня. Об этом 24 апреля сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно прогнозу эксперту, в городе потеплеет к середине недели. «В ближайшие два дня дожди, еще и снежинки могут быть, потом прекращение осадков, — рассказал Колесов. — Температура днем в дожде +5… +7 гр., при солнце до +10 гр».