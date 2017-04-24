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16:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Синоптик: дождь со снегом прекратятся в Петербурге через 2 дня

Эксперт сравнил погоду в городе с апрельскими холодами 1966 года.

Источник: РИА "Новости"

Мокрый снег с дождем уйдут из Петербурга через 2 дня. Об этом 24 апреля сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно прогнозу эксперту, в городе потеплеет к середине недели. «В ближайшие два дня дожди, еще и снежинки могут быть, потом прекращение осадков, — рассказал Колесов. — Температура днем в дожде +5… +7 гр., при солнце до +10 гр».

По словам синоптика, последний раз апрельские холода приходили в Северную столицу более полувека назад — в 1966 году. Тогда температура в городе была еще ниже.

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