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16:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ольга Кисиленко из Усть-Илимска завоевала титул «Учитель года» в Иркутской области

Награждение победителей и чествование лауреатов конкурса прошло в рамках форума «Образование Прибайкалья — 2017».

Источник: IrkutskMedia.ru

Подведение итогов региональных этапов профессиональных конкурсов «Учитель года — 2017» и «Воспитатель года — 2017» прошло в Иркутске сегодня, 24 апреля, в рамках торжественного закрытия XIII форума «Образование Прибайкалья». Дипломы победителей и главный приз — легковой автомобиль — получили учитель математики экспериментального лицея «Научно-образовательный комплекс» города Усть-Илимска Ольга Кисиленко и педагог-психолог детского сада комбинированного вида № 98 Братска Виталий Варавин. Именно эти специалисты осенью представят Приангарье на Всероссийских конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года», сообщает ИА IrkutskMedia.

«Форум, который проходит уже 13-й год, — это очень серьезное мероприятие в масштабах Иркутской области и огромная возможность для того, чтобы почувствовать себя представителем этой замечательной профессии. Конечно, все понимают, что без учителя, воспитателя любое образовательное учреждение — это просто обычное здание. Если в нем работают педагоги, которые не готовы своим примером показывать молодому поколению, как нужно жить дальше, то вряд ли это можно назвать школой. Учитель — это одна из лучших профессий на земле, в которой есть возможность получать благодарность от незнакомых людей. В рамках форума прошел ряд областных конкурсов профессионального мастерства “Учитель года” и “Воспитатель года”. Очень трудно провести грань между профессией учителя и воспитателя, каждый учитель — это воспитатель, а воспитатель — это учитель. Но тем не менее среди участников определены лучшие, которые будут представлять Приангарье перед всей страной», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В пятерку лучших учителей Иркутской области вошли также учитель иностранного языка школы № 9 Усть-Кутского района Наталья Ульянова, учитель русского языка и литературы школы № 40 Иркутска Олеся Коваленко, учитель начальных классов Железнодорожной средней общеобразовательной школы № 1 Усть-Илимского района Наталья Беклемешева и учитель начальных классов Белореченского лицея (Усольский район) Светлана Емельянченко.

Лауреатами регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года — 2017» в Иркутской области стали воспитатель детского сада комбинированного вида № 29 Ангарска Лариса Козловская, учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида № 1 «Журавленок» Саянска Ольга Курендова, воспитатель детского сада № 14 «Аленка» Шелеховского района Мария Обедина и воспитатель детского сада «Теремок» Нижнеудинского района Татьяна Купрякова.

Кроме того, в рамках форума были выбраны «Лучшие образовательные организации в 2017 году». Победителем среди дошкольных образовательных организаций признан детский сад № 25 «Зайчик» Усть-Илимска (директор — Инна Гузеева). Лауреатами конкурса в этой номинации стали детский сад № 82 города Иркутска (директор — Елена Кандыба), детский сад комбинированного вида № 134 Братска (директор — Марина Михайлова). Лучшей организацией, реализующей программы общего образования, стала средняя общеобразовательная школа № 39 имени П. Н. Самусенко Братска (директор — Светлана Митрофанова) Лауреаты: средняя общеобразовательная школа № 7 Саянска (директор — Ольга Подгорнова), Ангарский лицей № 1 (директор — Наталья Белоус).

«Сегодня здесь в зале и вне этих стен работают самые лучшие учителя, которые и составляют ту систему образования Иркутской области, которые приносят результаты, воспитывают подрастающее поколение, которых слушаются и любят наши дети. Конечно, этот месяц был очень сложный, напряженный, но тем не менее прошло много хороших, нужных и важных мероприятий. Мы с вами поставили цели и задачи, которые будем решать. Я хочу сказать самое главное: мы все сегодня с вами победители, потому что система образования — самая прекрасная, лучшая. Учитель, воспитатель, мастер производства обучения — прекрасные профессии», — сказала министр образования области Валентина Перегудова.

В рамках конкурса также подвели итоги конкурса «Лучшей образовательной организацией агробизнес-образования в Иркутской области». Победителем был назван центр образования «Альянс» поселка Харик Куйтунского района (директор — Татьяна Марченко), в тройку лучших также вошли Большееланская средняя общеобразовательная школа Усольского района (директор — Олег Серебров), средняя общеобразовательная школа села Верхний Булай Черемховского района (директор — Надежда Боровченко).

Руководители организаций победителей и призеров получили сертификаты в размере 200, 400 и 900 тысяч рублей на приобретение оборудования для совершенствования образовательного процесса.

«Форум — уникальная площадка для обмена опытом, оценок, определения будущего развития образования Прибайкалья. Будущее в ваших руках. От того, как будет воспитанно молодое поколение, во многом зависит, как будет развиваться наша страна. Мы прекрасно понимаем, что есть проблемы, но со своей стороны мы согласовываем политику совместно с правительством Приангарья по обеспечению прав и материальных условий работы и жизни наших учителей. Форум прошел на многих площадках, были десятки мастер-классов, конкурсов. Отмечу, что в Год экологии не забыли и об экологической проблематике. В наших школах еще продолжаются конкурсы экологических плакатов, экологического лидера. Мы должны так работать, чтобы наше молодое поколение понимало, что будущее невозможно, если мы не обратим внимание на нашу окружающую природу. Депутаты готовы к диалогу, к тому, чтобы создавать законодательную базу для дальнейшего развития образования», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

Напомним, XIII форум «Образование Прибайкалья — 2017» проходил в Иркутской области с 27 марта по 24 апреля. В рамках форума на различных площадках региона было проведено около 150-ти мероприятий для учащихся, их родителей, педагогической общественности. Региональные этапы профессиональных конкурсов «Учитель года — 2017» и «Воспитатель года — 2017» традиционно проводились в два этапа — заочный и очный. Для участия в заочном этапе пакеты конкурсных документов представили 29 учителей и 29 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. По результатам конкурсной экспертизы, в очный этап, которой проходил в областном центре с 17 по 23 апреля, прошли 20 учителей и 15 воспитателей из 24-х муниципальных образований Приангарья.

Заочный этап конкурса «Учитель года — 2017» включал в себя три конкурсных задания: «Визитная карточка», «Интернет-ресурс» и эссе «Я — учитель». Участники заочного этапа конкурса «Воспитатель года — 2017» также представили документы к конкурсным заданиям «Визитная карточка участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка» и эссе «Я — педагог».

В рамках очного этапа конкурсантам необходимо было провести урок, методический семинар и мастер-класс, представить образовательный проект и продемонстрировать свою компетентность и творческие способности в ходе педагогического совета и круглого стола.

Претендентам на звание «Лучший воспитатель Иркутской области 2017 года» предлагалось провести педагогическое мероприятие с детьми, мастер-класс, выступить с публичной лекцией и принять участие в круглом столе «Профессиональный разговор».

Конкурс «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» проводился по трем направлениям: среди дошкольных образовательных организаций, среди организаций общего образования (школы, лицеи, гимназии) и впервые — среди организаций общего образования, реализующих проекты в сфере агробизнес-образования. Конкурс проводился в два этапа: заочный (оценка представленных документов), очный (оценка представленного образовательной организацией отчета о своей деятельности — защита творческой презентации). Всего для участия в конкурсе было подано 66 заявок, в очном этапе приняли участие 27 образовательных организаций.

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