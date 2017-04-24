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15:43 (мск), источник: dostup1.ru

На Южный Урал 25 апреля придут грозы и тепло

В некоторых районах Челябинской области синоптики обещают до 20 градусов выше нуля.

Источник: AP 2017

На Южный Урал 25 апреля придут грозы и тепло — в некоторых районах Челябинской области синоптики обещают до 20 градусов выше нуля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью и днем 25 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, возможны грозы. В темное время суток температура воздуха составит от 6 до 11 градусов тепла, при прояснении похолодает до плюс двух.

Днем воздух прогреется до 15−20 градусов тепла, в горах термометры покажут 8−13 выше нуля. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6−11 м/с, отдельные порывы 16−21 м/с.

В Челябинске во вторник ночью обещают местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры составят 7−9 градусов выше нуля, дневные — 16−18. Синоптики обещают южноуральцам юго-восточный ветер с переходом на западный 6−11 м/с, с отдельными порывами до 15 м/с.

Добавим, отопление в домах челябинцев начнут отключать, только когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней на опустится ниже восьми градусов, ориентировочно, после майских праздников.

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