Уфимец просит закрыть въезд для машин на берег озера Тёплое и запретить готовить там шашлыки

В информационно-аналитическом отделе администрации Калининского района сообщили агентству «Башинформ», что 29 апреля на территории озера Тёплое пройдет субботник. В нем примут участие сотрудники муниципалитета, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, неравнодушные горожане. Что касается мусорных баков, то несколько разноцветных контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов были установлены еще в мае прошлого года местным предприятием. Их хорошо было видно со стороны жилых домов. Помимо этих баков, там был установлен большой контейнер, откуда чуть ли не каждый день в летний сезон прошлого года сотрудники муниципального учреждения по благоустройству увозили огромные горы мусора.

«Субботник на данной территории обязательно будет. В нашей группе “ВКонтакте” мы проинформируем, когда и во сколько пройдет экологическая акция по очистке берега озера. Жителей города мы приглашаем стать волонтерами и присоединиться к нам. Любителей отдыха на озере просим убирать за собой свой же мусор», — сказали в ведомстве.