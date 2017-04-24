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15:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимец просит закрыть въезд для машин на берег озера Тёплое и запретить готовить там шашлыки

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Неравнодушный к окружающему миру и экологии уфимец Ильшат Рафиков просит закрыть въезд для машин на берег озера Тёплое, запретить готовить там шашлыки, а также установить мусорные баки. Свое обращение, адресованное местным властям, он опубликовал в одной из групп «ВКонтакте». Он поделился фотографиями, на которых видно, что берег водоема действительно покрылся слоем бытовых отходов.

В информационно-аналитическом отделе администрации Калининского района сообщили агентству «Башинформ», что 29 апреля на территории озера Тёплое пройдет субботник. В нем примут участие сотрудники муниципалитета, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, неравнодушные горожане. Что касается мусорных баков, то несколько разноцветных контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов были установлены еще в мае прошлого года местным предприятием. Их хорошо было видно со стороны жилых домов. Помимо этих баков, там был установлен большой контейнер, откуда чуть ли не каждый день в летний сезон прошлого года сотрудники муниципального учреждения по благоустройству увозили огромные горы мусора.

«Субботник на данной территории обязательно будет. В нашей группе “ВКонтакте” мы проинформируем, когда и во сколько пройдет экологическая акция по очистке берега озера. Жителей города мы приглашаем стать волонтерами и присоединиться к нам. Любителей отдыха на озере просим убирать за собой свой же мусор», — сказали в ведомстве.

Что касается перекрытия въезда, то, по мнению администрации района, даже если и будет ограничение — оно вряд ли кого-то остановит. Необходимо комплексное решение проблемы, и оно сейчас разрабатывается.

Озеро Тёплое — искусственный водоем, пруд-охладитель местной ТЭЦ. Находится в микрорайоне Инорс города Уфы. Является излюбленным местом летнего отдыха среди горожан. Промышленные теплообменники ТЭЦ не дают озеру замерзнуть. Из-за этого некоторые перелётные птицы зимуют на озере Тёплом вместо перелетов на юг.

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