В День Победы Петербург облетит гигантская георгиевская лента

Три дня над городом можно будет увидеть самолет, с прикрепленным к нему огромным полотном в цветах георгиевской ленты. Баннер впервые можно будет увидеть 7 мая: летчик совершит малый круг — от аэродрома «Гостилицы» до парка 300-летия и обратно с двух до трех часов дня. На следующий день в это же время лента появится с той же стороны, но долетит чуть дальше — в Курортный район до Сестрорецка, а обратно в Петергоф он вернется через Кронштадт и Ломоносов.

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В сам День Победы самолет с полотняным баннером также взлетит в два часа дня и до четырех должен будет совершить полный круг над Петербургом — из Гостилиц он полетит в сторону Шушар и вдоль КАД, в районе пересечения с ЗСД на севере города свернет по направлению к аэродрому. Высота, на которой полетит низкоплан Piper PA-25 Pawnee — от двухсот до пятисот метров.

Проект подготовили авиаклубы «ПитерПолет» и «Невский аэроклуб». Сам баннер сделан по особой износостойкой технологии. Как сообщили «Фонтанке» организаторы, это подарок петербуржцам от летчиков Северной столицы. Мероприятие согласовано с Росавиацией.