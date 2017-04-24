7-летнего Ивана Калинина наградили за находку 14 гранат во дворе школы в Краматорске

«Заместитель начальника Краматорского отдела полиции Андрей Друмов вручил первокласснику, 7-летнему Ивану, почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов, которые могли обернуться трагедией», — говориться в сообщении.

Иван вспоминает, как гулял вечером в школьном дворе еще с двумя приятелями, старше него на несколько лет.

«Когда мы нашли гранаты, мой друг не поверил, что это именно боеприпасы. “Это картошка”, — говорил он. Но я сразу понял, насколько может быть опасна находка и сказал им ни в коем случае их не касаться, побежал к маме и все рассказал», — говорит мальчик.