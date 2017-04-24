Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Россиян освободят от проверок счетчиков
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: Волочкова задолжала за коммунальные услуги 137 тысяч
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16:24 (мск), источник: 112.ua

7-летнего Ивана Калинина наградили за находку 14 гранат во дворе школы в Краматорске

Краматорские полицейские наградили первокласника общеобразовательной школы № 3 Ивана Калинина, который сообщил о находке 14 гранат во дворе школы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Источник: 112.ua

«Заместитель начальника Краматорского отдела полиции Андрей Друмов вручил первокласснику, 7-летнему Ивану, почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов, которые могли обернуться трагедией», — говориться в сообщении.

Иван вспоминает, как гулял вечером в школьном дворе еще с двумя приятелями, старше него на несколько лет.

«Когда мы нашли гранаты, мой друг не поверил, что это именно боеприпасы. “Это картошка”, — говорил он. Но я сразу понял, насколько может быть опасна находка и сказал им ни в коем случае их не касаться, побежал к маме и все рассказал», — говорит мальчик.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турчинов: Ответственность за гибель наблюдателя ОБСЕ лежит на военно-политическом руководстве РФ
Песков прокомментировал президентские выборы во Франции
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
В Дагестане в школе прогремел взрыв
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь