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16:34 (мск), источник: РИА Крым

Синоптик рассказал, когда в Крыму наконец потеплеет

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). Тепло в Крым вернется уже во вторник, 25 апреля. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: РИА "Новости"

«Эти ныряющие циклоны идут вдоль меридиана — с севера на юг и доходят до самых южных границ и увлекают за собой северо-восточный поток. Температурный фон сейчас действительно очень низкий, вся европейская Россия отброшена назад на месяц. Такие сложные метеоусловия сопровождаются штормовым ветром до 25 метров в секунду», — рассказал Евгений Тишковец, заявив при этом, что такое резкое похолодание в апреле происходит раз в 7−10 лет.

При этом в Крыму это далеко не самый холодный апрель за время метеонаблюдений.

«Это не самый холодный апрель в Симферополе. Согласно нашим данным, самый холодный апрель был в 1893 году, тогда среднемесячная температура была на три градуса ниже», — рассказал Евгений Тишковец.

Мерзнуть крымчанам осталось недолго, буквально во вторник на полуостров придет потепление.

«Уже буквально с завтрашнего дня в Крым придет область высокого давления и всю неделю атмосферные массы сохранят за собой господство. Весна вернет утраченные позиции. К выходным ожидается 20−25 градусов тепла. Все идет к тому, что майские праздники будут комфортными и теплыми», — заверил Евгений Тишковец.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на выходных на полуостров обрушились ливни и снегопады.

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