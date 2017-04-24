В Геленджике подготовили программу летнего карнавала

По случаю праздника город превратится в настоящую волшебную страну. В течение всего дня на набережной, площадях и в скверах курорта можно будет встретить сказочных персонажей, там же проведут концерты, выступят творческие коллективы, развернутся ярмарки и выставки. Ознаменуется праздник карнавальным шествием и торжественным балом на Центральной площади.

В празднике примут участие тысячи артистов из Геленджика и разных регионов страны. Завершится карнавал салютом над бухтой города, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации курорта.