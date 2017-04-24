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16:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Роспотребнадзор назвал причины заражения калининградцев сальмонеллезом

Роспотребнадзор назвал три основные причины заражения калининградцев сальмонеллезом — одной из наиболее распространенных кишечных инфекций.

Источник: Аргументы и факты

Показатель заболеваемости в 2016 году — 54,7 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже с начала года в больницу с симптомами заражения обратилось 27 человек, 15 из них — дети до 14 лет.

«Среди заболевших сформировались три домашних очага. В первом случае члены семьи ели недоваренные яйца, во втором — колбасу домашнего производства, в третьем — десерт тирамису (в состав крема входят сырые яйца) также домашнего приготовления», — сообщили в ведомстве и отметили, что наиболее благоприятная среда для сальмонелл — молочные продукты, студни, крема, фарш, салаты.

Известно, что симптомы сальмонеллеза очень схожи с отравлением и иными желудочно-кишечными заболеваниями. Поэтому точный диагноз возможен по результатам лабораторных исследований.

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