Роспотребнадзор назвал причины заражения калининградцев сальмонеллезом

Показатель заболеваемости в 2016 году — 54,7 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже с начала года в больницу с симптомами заражения обратилось 27 человек, 15 из них — дети до 14 лет.

«Среди заболевших сформировались три домашних очага. В первом случае члены семьи ели недоваренные яйца, во втором — колбасу домашнего производства, в третьем — десерт тирамису (в состав крема входят сырые яйца) также домашнего приготовления», — сообщили в ведомстве и отметили, что наиболее благоприятная среда для сальмонелл — молочные продукты, студни, крема, фарш, салаты.