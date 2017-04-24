В воронежском парке Орленок появятся около сотни динозавров

В воронежском парке Орленок появится Юркин парк с 20-метровым брахиозавром и еще с 80 динозаврами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Монтаж развлекательного аттракциона начнется уже сегодня, 24 апреля, а заработает он в начале июня.

В Юркин парке дети смогут не только посмотреть на движущиеся фигуры динозавров, но и сами «откопать» их в зоне археологических раскопок, поиграть в аркадные игры, а также покататься на больших фигурах динозавров. В парке будет работать зона водного аттракциона, также планируется организация тематических мастер классов.

«Парк рассчитан на детей, но будет интересен и взрослым. Организация, которая осуществляет монтаж выставки, берет на себя обязательства по содержанию территории парка, вывозу мусора, оплате электроэнергии», — рассказал замглавы Воронежа Алексей Антиликаторов.