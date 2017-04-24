Администрация Нижнего Новгорода планирует благоустроить склон у метромоста, где год назад произошел оползень, к концу мая

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» заместитель директора по инженерной защите МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» Андрей Николаев, благоустройство склона у метромоста, где произошел оползень, планируется выполнить после прохождения весеннего паводка 2017 года.

«Мы начнем работы лишь при установлении постоянной положительной температуры атмосферного воздуха. Выполнение работ на данном участке запланировано на период с 25 апреля по 25 мая», — отметил Николаев.

Он также добавил, что все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств согласно муниципальному контракту. Сметная стоимость работ не изменилась, таким образом, дополнительных средств не потребуется.

В заключение собеседник агентства «НТА-Приволжье» отметил, что возникновение оползневых деформаций на данном склоновом участке не повторится.

Напомним, что на благоустройство территории, где произошел оползень, необходимо 6,1 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что сам сход грунта произошел ночью 22 апреля 2016 года в результате сильного дождя.