Плохие дороги мешают приставам оштрафовать основателя буддийского монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Весенняя распутица мешает судебным приставам привлечь к административной ответственности основателя единственного на Урале буддийского монастыря Михаила Санникова (Ламу Санье Тензин Докшита) за неисполнение судебного решения. Ранее суд установил, что у общины нет оснований занимать землю, находящуюся в федеральной собственности, монастырь должен быть снесен.

«Сальников не исполнил решение суда о сносе монастыря, в связи с чем он привлечен к административной ответственности — на него наложен денежный штраф в размере 2,5 тыс. рублей. Мы не можем пока добраться до храма из-за бездорожья, чтобы вручить новое постановление о сносе храма и привлечь его к административной ответственности», — сказал корреспонденту ТАСС начальник Качканарского районного отдела судебных приставав — старший судебный пристав Сергей Помещенко.

Он подчеркнул, что Санникову вновь дадут несколько месяцев на снос храма. «Смета департаментом лесного хозяйства Свердловской области уже определена, сейчас ищут подрядчика», — добавил он.

Установлено, что данная земля находится в разработке Качканарского месторождения железной руды. В монастыре заявили, что не смогут перевезти священные ступы. Представитель буддийской общины Арсений Бахарев рассказал, что община не раз пыталась оформить документы на владение землей, где находится основанный в 1995 году храм.

Как ранее сообщал ТАСС Помещенко, стоимость сноса монастыря оценили в 1,5 млн рублей. По его словам, департамент лесного хозяйства Свердловской области, к которому обращались за помощью в сносе, отказался, сославшись на нехватку средств. В защиту храма выступили представители туристической индустрии и музыкант Борис Гребенщиков.