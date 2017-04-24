Плохие дороги мешают приставам оштрафовать основателя буддийского монастыря на Урале
По решению суда монастырь, расположенный на земле, находящейся в федеральной собственности, должен быть снесен.
По решению суда монастырь, расположенный на земле, находящейся в федеральной собственности, должен быть снесен.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Весенняя распутица мешает судебным приставам привлечь к административной ответственности основателя единственного на Урале буддийского монастыря Михаила Санникова (Ламу Санье Тензин Докшита) за неисполнение судебного решения. Ранее суд установил, что у общины нет оснований занимать землю, находящуюся в федеральной собственности, монастырь должен быть снесен.
«Сальников не исполнил решение суда о сносе монастыря, в связи с чем он привлечен к административной ответственности — на него наложен денежный штраф в размере 2,5 тыс. рублей. Мы не можем пока добраться до храма
Он подчеркнул, что Санникову вновь дадут несколько месяцев на снос храма. «Смета департаментом лесного хозяйства Свердловской области уже определена, сейчас ищут подрядчика», — добавил он.
Установлено, что данная земля находится в разработке Качканарского месторождения железной руды. В монастыре заявили, что не смогут перевезти священные ступы. Представитель буддийской общины Арсений Бахарев рассказал, что община не раз пыталась оформить документы на владение землей, где находится основанный в 1995 году храм.
Как ранее сообщал ТАСС Помещенко, стоимость сноса монастыря оценили в 1,5 млн рублей. По его словам, департамент лесного хозяйства Свердловской области, к которому обращались за помощью в сносе, отказался, сославшись на нехватку средств. В защиту храма выступили представители туристической индустрии и музыкант Борис Гребенщиков.