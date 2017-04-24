120 нелегалов выдворено из Волгоградской области

Среди депортированных — граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. В настоящее время 77 человек, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, ожидают выдворения. На них готовятся документы.

В УФССП по Волгоградской области напоминают, что выдворение является мерой принуждения к соблюдению законодательства. Помимо цели наказать данная процедура решает задачи профилактики административных правонарушений. Так, иностранцу помимо высылки ограничивается въезд в Российскую Федерацию на определенный срок. Органами пограничного контроля выдворенный гражданин не пропускается на территорию страны ранее установленного срока.