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17:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

120 нелегалов выдворено из Волгоградской области

С начала 2017 года с территории Волгоградской области работниками УФССП России отправлены на родину 120 иностранных граждан.

Среди депортированных — граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. В настоящее время 77 человек, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, ожидают выдворения. На них готовятся документы.

В УФССП по Волгоградской области напоминают, что выдворение является мерой принуждения к соблюдению законодательства. Помимо цели наказать данная процедура решает задачи профилактики административных правонарушений. Так, иностранцу помимо высылки ограничивается въезд в Российскую Федерацию на определенный срок. Органами пограничного контроля выдворенный гражданин не пропускается на территорию страны ранее установленного срока.

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