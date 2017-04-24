Премию получил мужчина, вернувший 2 миллиона

Куаныш Нахипбеков поручил от начальства 200 тысяч за проявленную сознательность и благородство.

Напомним, сотрудник строительной компании нашел борсетку с 2 млн тенге, разыскал хозяина через социальные сети и вернул ему пропажу. Директор строительной компании Алтай Айнабек выразил уверенность, что каждый из его подчиненных поступил бы так же, как Куаныш Нахипбеков.



«Куаныш-ага у нас очень ответственный, он работает на одном из строительных участков завскладом и никогда, за все это время, я не усомнился в его порядочности», — сказал директор.

Получателю премии было неловко. Нахипбеков сказал, что любой на его месте, наверное, поступил бы так же.