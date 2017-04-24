Военные корабли войдут в Неву в ночь на 1 мая

В ночь с 30 апреля на 1 мая на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй встанут подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск», сообщает пресс-служба Западного военного округа 24 апреля.

У набережной лейтенанта Шмидта выстроятся ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», корвет «Стойкий». У Английской набережной займут свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».