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18:43 (мск), источник: Фонтанка

Военные корабли войдут в Неву в ночь на 1 мая

Отряд кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

В ночь с 30 апреля на 1 мая на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй встанут подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск», сообщает пресс-служба Западного военного округа 24 апреля.

У набережной лейтенанта Шмидта выстроятся ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», корвет «Стойкий». У Английской набережной займут свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».

Военно-морской парад, посвященный 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 9:00. До этого времени военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести ряд тренировок.

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