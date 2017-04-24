Военные корабли войдут в Неву в ночь на 1 мая
Отряд кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном параде, который пройдет в
Отряд кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном параде, который пройдет в
В ночь с 30 апреля на 1 мая на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй встанут подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск», сообщает
У набережной лейтенанта Шмидта выстроятся ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», корвет «Стойкий». У Английской набережной займут свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».