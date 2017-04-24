Медики предупреждают о распространении новой супербактерии

Это может быть меньше реальных показателей, так как больницы не обязаны сообщать обо всех таких случаях. С подробностями отчета можно ознакомиться на сайте организации.

Распространение энтеробактерий, устойчивых к карбапенемазе (CRE), представляет опасность из-за того, что от вызванных ими заболеваний большинство существующих антибиотиков не помогает.

По данным английского Департамента общественного здоровья, за 12 лет (с 2003 по 2015 год) от заражения CRE скончалось около 2000 человек. Однако, в соответствии с положениями доклада, эти цифры могут не отражать всей картины: как признает и сам департамент, его специалисты не знают, откуда появилась эта инфекция и сколько людей от нее погибает.

На запрос бюро только 97 из 136 подотчетных Национальной службе здравоохранения больниц смогли предоставить данные по CRE. Помимо Великобритании случаи заражения этими бактериями подтверждены для Италии.