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17:23 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде к Первомаю потеплеет до 23 градусов

Вплоть до 27 апреля в нашем городе будет стоять далеко не апрельская погода: по прогнозам синоптиков, все это время температура воздуха днем не поднимется выше 14 градусов, сохранится также и ветер.

Но, по информации регионального гидрометцентра, к субботе потеплеет до +21, а 1-го мая в Волгограде столбик термометра должен подняться до +22 +23 градусов.

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