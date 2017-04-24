В Волгограде к Первомаю потеплеет до 23 градусов
Вплоть до 27 апреля в нашем городе будет стоять далеко не апрельская погода: по прогнозам синоптиков, все это время температура воздуха днем не поднимется выше 14 градусов, сохранится также и ветер.
Вплоть до 27 апреля в нашем городе будет стоять далеко не апрельская погода: по прогнозам синоптиков, все это время температура воздуха днем не поднимется выше 14 градусов, сохранится также и ветер.
Но, по информации регионального гидрометцентра, к субботе потеплеет до +21, а 1-го мая в Волгограде столбик термометра должен подняться до +22 +23 градусов.