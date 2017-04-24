Фантастический метеоритный дождь запечатлели в горах Китая

В китайских горах Чанбайшань запечатлели метеоритный дождь невероятной красоты. По словам местных жителей, подобное «шоу» в этом живописном месте можно наблюдать ежегодно. Эксперты считают, что во всем северном полушарии нет лучше места для наблюдения за таким природным явлением, сообщает CBS.



На опубликованных кадрах запечатлен метеоритный дождь, разглядеть который можно легко, благодаря чистому горному воздуху. Если бы съемка проводилась в одном из городов Китая, скорее всего, ничего бы не было видно из-за смога, окутывающего многие местные мегаполисы, отмечает segodnya.ua



Авторы видео утверждают, что в горах Чанбайшань метеоритный дождь можно разглядеть невооруженным взглядом, без каких-либо дополнительных средств наблюдения.



«То, что мы видим выше, называется Лиридами. Это метеорный поток, который, как кажется с Земли, вылетает из созвездия Лиры. Первое упоминание о нем датируется 687-м годом до нашей эры», — отмечают журналисты.