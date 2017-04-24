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17:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде ищут пропавшего год назад мужчину

Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области просят горожан оказать содействие в розыске пропавшего без вести 64-летнего жителя Тракторозаводского района Валерия Анатольевича Подхватилова.

По имеющейся информации, Подхватилов вечером 28 сентября 2015 года покинул свой дом по улице Рыкачева, и больше его никто не видел. Никаких сведений о возможном местонахождении пропавшего не поступало.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза карие.

В день исчезновения был одет: пуховик темно-синего цвета, спортивные брюки темно-синего цвета с белыми полосами, кофта спортивная в полоску синего-красного-белого цвета, белая футболка, рубашка в клетку, кроссовки черного цвета.

Всех, кому может быть что-либо известно о судьбе Валерия Анатольевича Подхватилова, следователи просят звонить по телефонам: 8 (8442) 74−07−71 или «02».

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