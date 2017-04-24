В Волгограде ищут пропавшего год назад мужчину
Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области просят горожан оказать содействие в розыске пропавшего без вести 64-летнего жителя Тракторозаводского района Валерия Анатольевича Подхватилова.
Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области просят горожан оказать содействие в розыске пропавшего без вести 64-летнего жителя Тракторозаводского района Валерия Анатольевича Подхватилова.
По имеющейся информации, Подхватилов вечером 28 сентября 2015 года покинул свой дом по улице Рыкачева, и больше его никто не видел. Никаких сведений о возможном местонахождении пропавшего не поступало.
Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы
В день исчезновения был одет: пуховик
Всех, кому может быть