В Волгограде ищут пропавшего год назад мужчину

По имеющейся информации, Подхватилов вечером 28 сентября 2015 года покинул свой дом по улице Рыкачева, и больше его никто не видел. Никаких сведений о возможном местонахождении пропавшего не поступало.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза карие.

В день исчезновения был одет: пуховик темно-синего цвета, спортивные брюки темно-синего цвета с белыми полосами, кофта спортивная в полоску синего-красного-белого цвета, белая футболка, рубашка в клетку, кроссовки черного цвета.