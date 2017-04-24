Возле стадиона «Самара-Арена» будет вертолетная площадка

Получено положительное заключение экспертизы на сметную документацию первого этапа благоустройства и озеленения территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», сообщает правительство Самарской области.

Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в два этапа. В ходе первого этапа будет подготовлена территория: переустроены коммуникации и проведены планировочные работы. На втором этапе запланированы решения по устройству «дорожных одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений, спроектирована вертолетная площадка.

Проектно-изыскательские работы выполнит ООО «ГеоСпецСтрой», с которым заключен государственный контракт на сумму 11,67 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

Основные работы на объекте начнутся летом 2017 года. На реализацию мероприятия всего на 2017−2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757,996 млн рублей, в том числе в 2017 году — 1 212,13 млн рублей, в 2018 году — 545,87 млн рублей.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между улицами Дальней и Демократической, улицей Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.

Последняя миля и места около входных групп стадиона будут выложены разноцветной плитки в сочетании с асфальтовым покрытием.