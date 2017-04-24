Ирландец похудел на 127 кг, чтобы устроиться на работу

Дилан сел на белковую диету и записался в спортзал. Вместо фастфуда молодой человек начал есть свежие овощи и печень трески, а также пить белковые коктейли.

С тех пор жизнь Дилана круто изменилась. Раньше он просто сидел целыми днями дома и не выходил на улицу, боясь осуждения людей. А теперь он получил работу своей мечты и стал шеф-поваром элитного ресторана, пишет Лайф.ру.

Также Дилан встретил свою любовь — девушку по имени Эми. Сейчас молодые люди копят деньги на операцию по избавлению от лишней кожи, которая образовалась после резкого похудения.