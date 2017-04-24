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17:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Рианна разозлила поклонников, «прифотошопив» себе голову Елизаветы II

Неожиданное решение барбадосской поп-певицы Рианны пририсовать в фоторедакторе голову британской королевы Елизаветы II к своему телу разгневало многих ее поклонников и породило череду пародий в соцсетях.

В пятницу королеве исполнился 91 год, и поп-звезда, вероятно, решила небанально поздравить правящую особу.

В «Инстаграме» Рианны более 52,5 млн подписчиков, и очень многие из них жестко отреагировали на попытки видоизменить королеву: кто-то назвал певицу «необразованной глупой девочкой» и предположил, что она хотела бы встречаться с принцем Гарри.

«Это неуважительно и глупо», — отреагировал пользователь flohberlin.

«Посмотрела бы я, как Рианна отреагирует, если над ней самой будут смеяться», — возмущается пользователь Henusinka.

Некоторые подписчики высказали предположения, что певица могла бы украсить обложки альбомов и синглов подобными коллажами.

Сама певица не комментирует, что побудило ее разместить четыре фотоколлажа, но и не намерена их удалять.

«Будь скромной», — гласит подпись к одному из фото.

«Вы все — цыплята табака, а я в масле», — отмечено на втором из них.

«Не так глубоко», — говорит певица в еще одном коллаже.

Букингемский дворец не комментировал внезапный интерес певицы к королеве Великобритании.

Елизавета II известна крайне разнообразным гардеробом, в котором можно найти и не менее яркие наряды, чем у Рианны.

Коллектив журнала Vogue однажды подсчитал все цвета, в которых королева появлялась на публике в течение 12 месяцев, и выяснил, что ее любимым цветом является сине-голубой и все оттенки цвета морской волны — в них окрашены 29% нарядов.

Далее следует цвет британских лужаек и чайной розы (11%); близкие «родственники» — фиолетовый и розовый — пользуются равной благосклонностью монарха (10%), в то время как апельсиново-оранжевый, как и лимонно-желтый и ярко-красный, приберегаются для редких случаев (4%), не говоря уже про цвет кофе без молока (2%), кофе с молоком (1%) и клетку.

Параллельно королева всегда соблюдает ряд правил в своем гардеробе: каблуки высотой пять сантиметров, подол юбки всегда ниже колена и утяжелен во избежание конфуза в ветреную погоду.

Ее шляпка обычно высокая с узкими полями, и в целом на улице королеву редко можно увидеть без головного убора. В качестве альтернативы шляпке она надевает либо платок, либо тиару.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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