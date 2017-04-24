Рианна разозлила поклонников, «прифотошопив» себе голову Елизаветы II
Неожиданное решение барбадосской
Неожиданное решение барбадосской
В пятницу королеве исполнился 91 год, и
В «Инстаграме» Рианны более 52,5 млн подписчиков, и очень многие из них жестко отреагировали на попытки видоизменить королеву:
«Это неуважительно и глупо», — отреагировал пользователь flohberlin.
«Посмотрела бы я, как Рианна отреагирует, если над ней самой будут смеяться», — возмущается пользователь Henusinka.
Некоторые подписчики высказали предположения, что певица могла бы украсить обложки альбомов и синглов подобными коллажами.
Сама певица не комментирует, что побудило ее разместить четыре фотоколлажа, но и не намерена их удалять.
«Будь скромной», — гласит подпись к одному из фото.
«Вы все — цыплята табака, а я в масле», — отмечено на втором из них.
«Не так глубоко», — говорит певица в еще одном коллаже.
Букингемский дворец не комментировал внезапный интерес певицы к королеве Великобритании.
Елизавета II известна крайне разнообразным гардеробом, в котором можно найти и не менее яркие наряды, чем у Рианны.
Коллектив журнала Vogue однажды подсчитал все цвета, в которых королева появлялась на публике в течение 12 месяцев, и выяснил, что ее любимым цветом является
Далее следует цвет британских лужаек и чайной розы (11%); близкие «родственники» — фиолетовый и розовый — пользуются равной благосклонностью монарха (10%), в то время как
Параллельно королева всегда соблюдает ряд правил в своем гардеробе: каблуки высотой пять сантиметров, подол юбки всегда ниже колена и утяжелен во избежание конфуза в ветреную погоду.
Ее шляпка обычно высокая с узкими полями, и в целом на улице королеву редко можно увидеть без головного убора. В качестве альтернативы шляпке она надевает либо платок, либо тиару.