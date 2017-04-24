Гидрометцентр: Апрельских снегопадов в Крыму не было 43 года

Таких осадков, как выпали в Крыму 23 апреля, не было 43 года.

— В последний раз 23 апреля снег на полуострове шел в 1974 году, — сообщили «Комсомольской правде — Крым» в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — В Симферополе и прилежащих сельских районах снег уже растаял, но в горах еще держится. Например, на Караби-Яйла сейчас лежит 15 сантиметров снега, на Ай-Петри — 10, на Ангарском перевале — 9.

Напомним, по данным Минсельхоза Крыма, снег не навредил плодовым деревьям.

— Отрицательных температур не было, поэтому соцветия не пострадали. Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел. Но, как надеются специалисты Управления растениеводства, насекомые возобновят свою «работу» по опылению сразу же, как только цветы подсохнут, — сообщается на странице Минсельхоза в Facebook.