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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр: Апрельских снегопадов в Крыму не было 43 года

Осадки, обрушившиеся на полуостров 23 апреля, не могли не удивить.

Таких осадков, как выпали в Крыму 23 апреля, не было 43 года.

— В последний раз 23 апреля снег на полуострове шел в 1974 году, — сообщили «Комсомольской правде — Крым» в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — В Симферополе и прилежащих сельских районах снег уже растаял, но в горах еще держится. Например, на Караби-Яйла сейчас лежит 15 сантиметров снега, на Ай-Петри — 10, на Ангарском перевале — 9.

Напомним, по данным Минсельхоза Крыма, снег не навредил плодовым деревьям.

— Отрицательных температур не было, поэтому соцветия не пострадали. Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел. Но, как надеются специалисты Управления растениеводства, насекомые возобновят свою «работу» по опылению сразу же, как только цветы подсохнут, — сообщается на странице Минсельхоза в Facebook.

Самый негативный прогноз на будущий урожай — возможная потеря до 20% ранних косточковых культур из-за понижения температуры на прошлой неделе.

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