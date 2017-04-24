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17:40 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на несколько недель ограничат движение по улице Печерской

В Самаре в связи со строительством ливневой канализации и восстановлением благоустройства на улице Печерской будет временно закрыт проезд, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: AP 2017

Ограничения будут действовать на следующих участках:

с 00:00 24 апреля до 23:00 13 мая — по Третьему проезду от ул. Печерская в сторону ул. Дыбенко, по ул. Печерская от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская; — с 00:00 14 мая до 23:00 22 мая — по ул. Печерская от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с ул. Печерская; — с 00:00 23 мая до 23:00 17 июня — по ул. Печерская в районе дома № 29 по ул. Печерская, по Третьему проезду от ул. Печерская до дома № 10 по ул. Корабельная.

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