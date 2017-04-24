Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом предусмотрены реконструкция главного здания вокзала, пассажирской платформы № 1, центрального тоннеля, связывающего главное здание с другими платформами, а также строительство комплектной трансформаторной подстанции и других технических подобъектов.

Согласно информации, центральный тоннель будет покрашен в корпоративные цвета РЖД. Обновятся вход вокзала, будут отделаны потолки, полы и стены, установлены алюминиевые витражи. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в главном здании встроят дополнительную антресоль с эскалаторами, внутри и между строениями комплекса будут установлены новые пандусы, лифтовые подъемники и лестницы.

Ранее сообщалось, что Московский вокзал Нижнего Новгорода не планируется закрывать во время реконструкции.

Планируется, что к началу мундиаля реконструкция нижегородского вокзала будет завершена. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД».