Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 24 апреля.
Нижний Новгород. 24 апреля.
Как сообщили в
Проектом предусмотрены реконструкция главного здания вокзала, пассажирской платформы № 1, центрального тоннеля, связывающего главное здание с другими платформами, а также строительство комплектной трансформаторной подстанции и других технических подобъектов.
Согласно информации, центральный тоннель будет покрашен в корпоративные цвета РЖД. Обновятся вход вокзала, будут отделаны потолки, полы и стены, установлены алюминиевые витражи. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в главном здании встроят дополнительную антресоль с эскалаторами, внутри и между строениями комплекса будут установлены новые пандусы, лифтовые подъемники и лестницы.
Ранее сообщалось, что Московский вокзал Нижнего Новгорода не планируется закрывать во время реконструкции.
Планируется, что к началу мундиаля реконструкция нижегородского вокзала будет завершена. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД».