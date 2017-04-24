Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Бизнесмена оштрафовали после жалобы Путину
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Американский истребитель-бомбардировщик потерпел крушение – СМИ
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Бублик» диаметром 15 км»: СМИ о новейшем оружии России
Военные учения РФ напугали Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
17:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 24 апреля. НТА-Приволжье — Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом предусмотрены реконструкция главного здания вокзала, пассажирской платформы № 1, центрального тоннеля, связывающего главное здание с другими платформами, а также строительство комплектной трансформаторной подстанции и других технических подобъектов.

Согласно информации, центральный тоннель будет покрашен в корпоративные цвета РЖД. Обновятся вход вокзала, будут отделаны потолки, полы и стены, установлены алюминиевые витражи. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в главном здании встроят дополнительную антресоль с эскалаторами, внутри и между строениями комплекса будут установлены новые пандусы, лифтовые подъемники и лестницы.

Ранее сообщалось, что Московский вокзал Нижнего Новгорода не планируется закрывать во время реконструкции.

Планируется, что к началу мундиаля реконструкция нижегородского вокзала будет завершена. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Франсуа Олланд: «Ле Пен — угроза для Франции»
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
Взорвавшуюся в Дагестане гранату школьник нашел на улице
Сборную России лишили бронзы Олимпиады-2008
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Дональд Трамп позвонил на МКС
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: прямо сейчас Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь