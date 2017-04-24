Нижний Новгород, 24 апреля — АиФ-НН. Европейская неделя иммунизации стартует в Нижегородской области с 24 апреля, сообщила на пресс-конференции в «АиФ-НН» главный специалист-эпидемиолог отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.

С 24 по 30 апреля в регионе пройдет ежегодная неделя иммунизации. По данным Роспотребнадзора, за прошедшие годы благодаря профи­лактическим прививкам удалось снизить количество заболеваемости различными болезнями.

Так, последний случай заболевания полиомиелитом был зарегистрирован в 1993 году, дифтерией — в 2011 году, паротитом — в 2012 году, краснухой — в 2013 году. Специалисты отмечают, что прививки помогают предотвратить вспышки той или иной инфекции. Сейчас они помогают от 12 болезней.