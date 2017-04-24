Европейская неделя иммунизации стартует в Нижегородской области
Специалисты настоятельно рекомендуют прививаться от ряда опасных болезней.
Специалисты настоятельно рекомендуют прививаться от ряда опасных болезней.
Нижний Новгород, 24 апреля —
С 24 по 30 апреля в регионе пройдет ежегодная неделя иммунизации. По данным Роспотребнадзора, за прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам удалось снизить количество заболеваемости различными болезнями.
Так, последний случай заболевания полиомиелитом был зарегистрирован в 1993 году, дифтерией — в 2011 году, паротитом — в 2012 году, краснухой — в 2013 году. Специалисты отмечают, что прививки помогают предотвратить вспышки той или иной инфекции. Сейчас они помогают от 12 болезней.