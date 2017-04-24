Кубанская легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008
Спортсменка лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки
Спортсменка лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки
Также аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне
Напомним, в 2016 году в мире произошел громкий допинговый скандал с участием российских спортсменов. На основании опубликованного документа исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету и всем спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в
В результате была отстранена часть олимпийцев из РФ и в полном составе дисквалифицирована паралимпийская сборная.
Как ранее сообщал «Югополис», среди отстраненных российских олимпийцев были и кубанские, в частности, Татьяна Чернова.