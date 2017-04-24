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17:50 (мск), источник: Югополис

Кубанская легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008

Спортсменка лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки допинг-пробы. Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК).

Также аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за положительной пробы легкоатлета Максима Дылдина. Россияне в этом виде вышли в финал и заняли пятое место.

Напомним, в 2016 году в мире произошел громкий допинговый скандал с участием российских спортсменов. На основании опубликованного документа исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету и всем спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В результате была отстранена часть олимпийцев из РФ и в полном составе дисквалифицирована паралимпийская сборная.

Как ранее сообщал «Югополис», среди отстраненных российских олимпийцев были и кубанские, в частности, Татьяна Чернова.

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