Воронежский Дворец бракосочетаний ввел свадьбы по четвергам
Ранее торжественные церемонии проходили только по пятницам и субботам.
Ранее торжественные церемонии проходили только по пятницам и субботам.
Зарегистрировать отношения в центральном Дворце бракосочетаний воронежцы теперь смогут и в четверг, сообщили РИА «Воронеж» в
Расширить график работы помогло объединение Центрального дворца бракосочетаний с ЗАГСом Ленинского района. Всю «несвадебную» часть работы — регистрации рождения, разводов, смертей, смены имен и фамилий — из Дворца перенесли в Ленинский ЗАГС, где посетителей будут принимать по электронной очереди. Во Дворце теперь будут проходить только свадебные церемонии.
— Пока во Дворце бракосочетаний добавился только один день для свадебных церемоний. В ближайшее время в здании начнется ремонт, после его окончания Дворец сможет регистрировать горожан и в другие будние дни, — сообщили в