Воронежский Дворец бракосочетаний ввел свадьбы по четвергам

Зарегистрировать отношения в центральном Дворце бракосочетаний воронежцы теперь смогут и в четверг, сообщили РИА «Воронеж» в пресс-службе управления ЗАГС по Воронежской области. Ранее пожениться в торжественной обстановке можно было только по пятницам и субботам. Первая «четверговая» свадьба во Дворце состоится уже 27 апреля.

Расширить график работы помогло объединение Центрального дворца бракосочетаний с ЗАГСом Ленинского района. Всю «несвадебную» часть работы — регистрации рождения, разводов, смертей, смены имен и фамилий — из Дворца перенесли в Ленинский ЗАГС, где посетителей будут принимать по электронной очереди. Во Дворце теперь будут проходить только свадебные церемонии.