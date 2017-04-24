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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский Дворец бракосочетаний ввел свадьбы по четвергам

Ранее торжественные церемонии проходили только по пятницам и субботам.

Источник: РИА "Воронеж"

Зарегистрировать отношения в центральном Дворце бракосочетаний воронежцы теперь смогут и в четверг, сообщили РИА «Воронеж» в пресс-службе управления ЗАГС по Воронежской области. Ранее пожениться в торжественной обстановке можно было только по пятницам и субботам. Первая «четверговая» свадьба во Дворце состоится уже 27 апреля.

Расширить график работы помогло объединение Центрального дворца бракосочетаний с ЗАГСом Ленинского района. Всю «несвадебную» часть работы — регистрации рождения, разводов, смертей, смены имен и фамилий — из Дворца перенесли в Ленинский ЗАГС, где посетителей будут принимать по электронной очереди. Во Дворце теперь будут проходить только свадебные церемонии.

— Пока во Дворце бракосочетаний добавился только один день для свадебных церемоний. В ближайшее время в здании начнется ремонт, после его окончания Дворец сможет регистрировать горожан и в другие будние дни, — сообщили в пресс-службе управления ЗАГС по Воронежской области.

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