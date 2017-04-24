Суд Петербурга не стал рассматривать иск о законности передачи Исаакия РПЦ

Горсуд Петербурга оставил без изменений решение районного суда не рассматривать иск противников передачи Исаакиевского собора Церкви, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Василеостровский и Смольнинский районные суды города отказались также отказались рассматривать иск о законности передачи музея-памятника РПЦ, поскольку комитет имущественных отношений не влиял на передачу имущества религиозного назначения религиозной организации.

В январе стало известно о том, что Исаакиевский собор планируют передать в безвозмездное пользование Церкви сроком на 49 лет. Храм может перейти к Церкви до 12 июля — именин Петра I.