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18:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Суд Петербурга не стал рассматривать иск о законности передачи Исаакия РПЦ

Храм может перейти к Церкви до 12 июля.

Источник: РИА "Новости"

Горсуд Петербурга оставил без изменений решение районного суда не рассматривать иск противников передачи Исаакиевского собора Церкви, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Василеостровский и Смольнинский районные суды города отказались также отказались рассматривать иск о законности передачи музея-памятника РПЦ, поскольку комитет имущественных отношений не влиял на передачу имущества религиозного назначения религиозной организации.

В январе стало известно о том, что Исаакиевский собор планируют передать в безвозмездное пользование Церкви сроком на 49 лет. Храм может перейти к Церкви до 12 июля — именин Петра I.

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