Суд Петербурга не стал рассматривать иск о законности передачи Исаакия РПЦ
Храм может перейти к Церкви до 12 июля.
Храм может перейти к Церкви до 12 июля.
Горсуд Петербурга оставил без изменений решение районного суда не рассматривать иск противников передачи Исаакиевского собора Церкви, сообщает
Ранее Василеостровский и Смольнинский районные суды города отказались также отказались рассматривать иск о законности передачи
В январе стало известно о том, что Исаакиевский собор планируют передать в безвозмездное пользование Церкви сроком на 49 лет. Храм может перейти к Церкви до 12 июля — именин Петра I.