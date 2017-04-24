Нижний Новгород вошел в пятерку наиболее комфортных городов для проживания в России

По данным исследования Института степи УрО РАН, в пятерку самых комфортных для проживания российских городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Для составления рейтинга учёные использовали 25 показателей, среди которых наличие в городе метро, налаженность авиасообщения, а также коммерческая привлекательность, инфраструктура, образование, культура, банковский сектор, социальная сфера (доступность детских садов, врачей и условия для получения медицинской помощи) и безопасность (количество преступлений).

Авторы проанализировали ситуацию в 35 городах с населением более 500 тыс. человек. По мнению ученых, города в европейской части России более развиты, чем в азиатской по причине транспортной доступности. Крупные города считаются более благополучными с социальной точки зрения: в них больше рабочих мест и перспектив для развития, средний уровень образования выше.

Наименее комфортными городами для жизни, по результатам исследования, оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в пятерку лидеров среди российских городов с высоким событийным потенциалом.

Напомним, в 2012 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал областную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области», предполагающую маркетинг нижегородского турпродукта внутри страны и за рубежом, государственную поддержку инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности нижегородского турпродукта, создание новых объектов туристского показа, содействие в подготовке кадров для туриндустрии.