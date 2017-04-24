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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Почти 400 семейных дебоширов выселили из жилья в этом году в Брестской области

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 семейных дебоширов были выселены из жилья в текущем году в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Дмитрий Козорез.

Источник: Reuters

Органы внутренних дел области с начала года вынесли 410 защитных предписаний по фактам насилия в семье, из них 396 — с выселением семейных дебоширов из жилых помещений. Такое же количество граждан направлено на принудительное лечение в ЛТП. «Анализ показал, что после этого единицы из них повторно привлекаются к ответственности. Такой психологический фактор, как выселение из собственной квартиры, когда гражданин был вынужден жить у друзей, знакомых или в квартире, предоставленной райисполкомом, на большинство оказывает действенное влияние», — отметил Дмитрий Козорез.

За январь-март текущего года в органы внутренних дел региона поступило 2865 сообщений о конфликтах в быту между членами семьи. По результатам проведенных разбирательств возбуждено 8 уголовных дел за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, 1440 граждан привлечены к административной ответственности. В настоящее время на профилактическом учете у сотрудников милиции состоят 650 граждан, которые регулярно привлекаются к ответственности за насилие в семье.

Социальный портрет дебошира — это мужчина в возрасте от 31 до 49 лет, склонный к злоупотреблению спиртными напитками. В то же время от насилия в семье страдают все. По результатам научно-исследовательской работы, проведенной центром социологических и политических исследований БГУ, в Брестской области различные виды и формы насилия со стороны брачных партнеров испытывали по отношению к себе 82,4% женщин и 70,9% мужчин. В результате совершения тяжких преступлений членами семьи пострадали 6 мужчин и 2 женщины.

За первый квартал текущего года в кризисные комнаты при территориальных центрах соцобслуживания населения области были заселены 19 человек, пострадавших от семейного насилия. Среди них двое мужчин, 12 женщин и пятеро детей. «В кризисных комнатах с жертвами домашнего насилия работают психологи. Благодаря всем этим мерам люди учатся решать свои конфликты без насилия и рукоприкладства», — отметил старший инспектор.

В целом количество преступлений в быту за январь-март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Брестчине снизилось с 110 до 86. Правонарушения в семейно-бытовой сфере составляют около 4% в общем объеме преступлений. С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье на территории области с 21 по 28 апреля проводится основной этап профилактической акции «Дом без насилия!».

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