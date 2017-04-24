Апрельский снег сдвинул сроки благоустройства в Петербурге
Более 600 объектов, где требуется благоустройство после ремонтных работ, приведут в порядок только в середине мая. На планы подрядчиков повлияла непогода в городе.
Более 600 объектов, где требуется благоустройство после ремонтных работ, приведут в порядок только в середине мая. На планы подрядчиков повлияла непогода в городе.
Как сообщил 24 апреля
Ранее губернатор города Георгий Полтавченко дал поручение всем ресурсоснабжающим организациям провести благоустройство до 24 апреля. Лидером по объемам работ — и количеству претензий ГАТИ — в минувшем году было «Ленэнерго». На данный момент у компании 96 проблемных адресов, почти половина из них — в Адмиралтейском районе.