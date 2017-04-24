Апрельский снег сдвинул сроки благоустройства в Петербурге

Как сообщил 24 апреля вице-губернатор Игорь Албин, к настоящему моменту ресурсоснабжающие организации завершили работы более чем по 1 500 объектам. Еще по 601 объекту срок выполнения благоустройства установлен на 15 мая 2017 года. В списке организаций, о которых говорил чиновник, — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ПАО «Ленэнерго», ООО «Петербургтеплоэнерго», СПб ГУП «Ленсвет», ООО «ПетербургГаз».

Ранее губернатор города Георгий Полтавченко дал поручение всем ресурсоснабжающим организациям провести благоустройство до 24 апреля. Лидером по объемам работ — и количеству претензий ГАТИ — в минувшем году было «Ленэнерго». На данный момент у компании 96 проблемных адресов, почти половина из них — в Адмиралтейском районе.